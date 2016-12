Volley, A1 femminile: Casalmaggiore ko, comanda Conegliano

1 novembre 2015

Spettacolo al PalaVerde dove, di fronte a oltre 5mila spettatori, Conegliano e Casalmaggiore danno vita a una partita bellissima e ricca di colpi di scena. In vantaggio 2-0 e col terzo set in mano, la Imoco ha subito la veemente reazione delle campionesse d’Italia in carica che sono riuscite ad allungare il match fino al tie-break, vinto 15-11 dalle padrone di casa. Pronto riscatto di Modena che, dopo la pesante sconfitta di settimana scorsa a Montichiari, torna a correre rifilando un secco 3-0 a Busto Arsizio al PalaPanini con i parziali di 25-18, 25-20, 25-15. La protagonista più attesa era la grande ex Valentina Diouf, passata alla squadra emiliana dopo avere raggiunto la finale di Champions League lo scorso anno con Busto: l'azzurra non risente dell'emozione e chiude in doppia cifra (11) come le due compagne di squadra Heyrman (15) e Di Iulio (11). Da dimenticare la prova della Yamamay di Mencarelli, al secondo ko in tre partite: si salva solo la Lowe che mette a referto 13 punti.



Vince con qualche sofferenza di troppo la Nordmeccanica Piacenza che, trascinata da Floortje Meijners (top scorer con 23 punti) e da Indre Sorokaite (19 punti e il 47% in attacco) vince 3-1 contro il Club Italia, la squadra della federazione. Primo successo stagionale per la Foppapedretti Bergamo che batte 3-1 la Savino Del Bene Scandicci: Nikolova (18), Loda (15) e Toksoy (15) vanno in doppia cifra. Fa festa anche il Sudtirol Bolzano che, battendo 3-1 Il Bisonte Firenze, centra il suo primo storico successo in A1: determinanti le prove di Mari e Martinez che mettono a referto rispettivamente 22 e 21 punti. Nell’anticipo del sabato Vicenza si è imposta 3-1 a Montichiari.