Volley, A1 femminile: cade Conegliano, Casalmaggiore al comando

4 novembre 2015

Rivoluzione in classifica al termine della 4a giornata del campionato di volley A1 femminile . Casalmaggiore vince 3-0 (25-19, 30-28, 25-15) a Montichiari e torna in vetta con 10 punti sfruttando il contemporaneo ko di Conegliano che perde 3-2 (29-27, 25-21, 16-25, 24-26, 19-17) a Bolzano. L'Imoco resta seconda a quota 9 insieme a Modena, vincente 3-0 (25-18, 25-18, 25-15) sul Club Italia, e a Novara che batte 3-0 (25-21, 25-22, 25-16) Firenze.

Tutto fin troppo facile per la Pomì Casalmaggiore che al PalaRadi sconfigge con un netto 3-0 la Metalleghe Sanitars Montichiari. Grande protagonista della gara è stata la solita Margareta Kozuch con 22 punti a referto. Un successo che riporta le campionesse d'Italia al primo posto anche in virtù della caduta di Conegliano a Bolzano al termine di una partita infinita. La SudTirol Neruda conquista i primi due set sfruttando le disattenzioni della Imoco che però si rialza portando il match al tie-break. Il quinto set, combattuto punto su punto, viene chiuso sul 19-17 dalle altoatesine guidate da Elizabeth Martinez, a quota 29 contro i 24 di Serena Ortolani per le venete.

L'Imoco resta seconda con Modena e Novara. La Liu Jo trova poca resistenza nel Club Italia lasciando alla squadra della Federvolley 18 punti nei primi due set e solo 15 nel terzo. Con una gara da recuperare, resta a punteggio pieno la Igor Gorgonzola che sconfigge 3-0 Il Bisonte Firenze al Mandela Forum. A Novara bastano i 17 punti di Samanta Fabris e i 16 di Esteher Cruz Dalmau per avere la meglio delle toscane. Busto Arsizio, infine, sconfigge 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) Vicenza e sale al sesto posto con 6 punti.