Volley, A1 femminile: Busto Arsizio si rialza, Firenze va ko

28 novembre 2015

Busto Arsizio si rialza, Il Bisonte sprofonda. Nell'anticipo dell'ottava giornata di A1 femminile , la Unendo Yamamay supera in quattro set il fanalino di coda del campionato e ritrova il successo dopo le due sconfitte consecutive contro Bergamo e Casalmaggiore. Al Mandela Forum di Firenze le Farfalle passano 19-25, 20-25, 25-19, 21-25, con i 25 punti della scatenata Karsta Lowe, e acciuffano Scandicci al quinto posto in classifica.

Non è bastata un'ottima prestazione al Bisonte per mettere ko Busto Arsizio e neppure per fare punti: le fiorentine partono bene, ma le ragazze di Mencarelli rimontano sul 12-12, mettono la freccia e scappano, chiudendo grazie ad un errore in battuta di Martinuzzo. Simile il copione del secondo set, con le padrone di casa che restano aggrappate al match fino al 17-18, poi l'ace di Degradi e le schiacciate terrificanti di Lowe fanno il resto. L'avvio del terzo parziale sembra incanalare il match verso la fine, ma con una botta d'orgoglio Il Bisonte sigla l'1-2 che riapre la partita. Nell'ultimo set il rammarico più grande per le toscane che se la giocano fino alla fine, costringendo Busto alla volata: 20-19, ma un parziale di 4-0 premia le Farfalle che fanno festa.