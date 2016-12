Volley, A1 femminile: Bolzano ko, Casalmaggiore torna in vetta

3 dicembre 2015

Casalmaggiore rialza la testa dopo la brutta sconfitta di Modena e riconquista la vetta solitaria. Nel posticipo della nona giornata di A1 femminile di volley, la Pomì batte in quattro set Bolzano e torna da sola in testa alla classifica, a +1 su Novara e Conegliano. Al PalaRadi le campionesse d'Italia si impongono 25-23, 20-25, 25-19, 25-19 con i 25 punti della scatenata Kozuch: per il Neruda Sudtirol è il quarto ko consecutivo.