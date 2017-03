Volley, A1 donne: rullo Conegliano, Modena va ko

18 marzo 2017

L'Imoco Conegliano batte 3-2 al tie break (25-18, 25-20, 20-25, 23-25, 15-11) la Liu Jo Nordmeccanica Modena nella 21esima e penultima giornata di serie A1 femminile, una sfida infinita visto che le due squadre si trovavano di fronte al PalaVerde di Treviso per la quinta volta in stagione tra campionato, Champions e Coppa Italia. Le pantere di coach Mazzanti, già sicure del primo posto in campionato, devono sudare più del previsto per avere la meglio sulle emiliane e centrare il quarto successo contro le dirette rivali quest'anno.



L'Imoco campione d'Italia in carica parte forte e conquista abbastanza agevolmente i primi due set. Sembra tutto facile per le pantere e invece Modena ha una reazione importante, vince il terzo set respingendo il ritorno delle padrone di casa e poi strappa anche il quarto parziale, forzando così il confronto al tie break. Qui Conegliano parte forte, mette subito la testa avanti e chiude 15-11 dopo quasi due ore di gioco. Alla Liu Jo Nordmeccanica, che è sesta in classifica con 31 punti, non bastano i 22 punti di Ozsoy e i 15 di Brakocevic, mentre l'Imoco ne ha 22 da De Kruijf e 21, di cui 5 a muro, di Raphaela Folie.