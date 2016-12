Volley, A1 donne: Pomì ko al tiebreak, Busto Arsizio in vetta

19 novembre 2016

E' bagarre in vetta alla Serie A1 di volley donne. Nell'anticipo della sesta giornata, Busto Arsizio si aggiudica il big match con l'ex capolista solitaria Casalmaggiore: la Yamamay piega la Pomì al tiebreak (19-25, 25-23, 25-18, 19-25, 15-8) e la aggancia in testa alla classifica. In cima, a pari punti con le ragazze di Mencarelli e quelle di Caprara, c'è pure Scandicci, che nel pomeriggio travolge il Club Italia in tre set (23-25, 9-25, 16-25).