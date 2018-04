Volley, A1 donne playoff: Conegliano perfetta, Scandicci ko

31 marzo 2018

In gara 1 di semifinali playoff dell' A1 femminile di volley Conegliano impone la legge del più forte su Scandicci. A Firenze le venete si impongono in tre set (25-23, 25-23, 25-20), portandosi sull’1-0 nella serie. Samanta Fabris autentica protagonista della serata e che con i suoi 20 punti trascina Conegliano ad una vittoria che mette in discesa il cammino verso la finale. Alle padrone di casa non bastano invece i 12 della Haak.

Vittoria netta, autoritaria da parte della Imoco Conegliano che liquida in tre set la pratica Scandicci in gara 1 delle semifinali playoff. Le venete conducono in lungo e in largo la partita lasciando soltanto le briciole alle padrone di casa che hanno provato ad impensierire le ben più quotate avversarie solo nei primi due set. Il successo porta la firma di Samanta Fabris, che dall’alto dei suoi 20 punti consente a Conegliano di portarsi sul momentaneo 1-0 nella serie. Nel primo set, Scandicci riesce nell’intento di reggere ai ritmi imposti sotto rete da Conegliano che, di fatto, non riesce a scrollarsi di dosso le avversarie che restano a contatto fino agli ultimi scambi. A fare la differenza nel finale di set ci pensa la Fabris che scrive il definitivo 25-23. La risposta delle padrone di casa arriva puntuale in apertura di secondo set. Scandicci mossa dall’orgoglio di ben figurare alla sua prima apparizione in semifinale mette addirittura 5 punti tra sé e la Imoco. A dare nuovo slancio alle venete ci pensano Folie e Danesi mentre dall’altro lato Scandicci inizia ad accusare qualche passaggio a vuoto. Nel momento più caldo del set sono le venete a mettere la freccia dopo aver raggiunto la parità a quota 22. È subito Conegliano a prendere il controllo degli scambi nel terzo set. Scandicci continua a faticare soprattutto nel contrastare gli attacchi portati dalle bocche di fuoco venete che rispondono ai nomi di Fabris , Bricio e Hill con queste ultime che raggiungono la doppia cifra personale. Finale di set in scioltezza per Conegliano che avvicina il traguardo della finale. Nel prossimo fine settimana in programma gara 2 al Pala Verde mentre lunedì si incroceranno Busto Arsizio e Novara nell’altra semifinale.