Volley, A1 donne: Conegliano campione d'Italia

29 aprile 2018

E' festa grande per la Imoco Volley Conegliano, che non fallisce il primo match-point scudetto e conquista il suo secondo tricolore della storia dopo del 2016. Avanti 2-1 nella serie di finale playoff di A1 donne contro Novara, le pantere di Daniele Santarelli si impongono per 3-1 in gara 4 al PalaVerde di Villorba (28-26, 25-21, 22-25, 25-12 i parziali) e chiude i conti sul 3-1, scucendo dal petto il titolo di campionesse d'Italia a Novara.