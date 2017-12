SuperLega Volley: clamoroso ko Lube, Perugia si prende la vetta

26 dicembre 2017

Serie A1 maschile

La serie A1 maschile non si ferma, e scende in campo anche il giorno di Santo Stefano. Serve il tie break nel match testa/coda tra Castellana e Lube Civitanova. Alla fine l'esito è clamoroso: ha spuntarla sono i padroni di casa 3-2 (15-25; 25-21; 23-25; 25-17; 15-17) in quella che è sicuramente la partita più sorprendente ed emozionante della stagione. Perugia, invece, non fa regali di Natale. e superando in scioltezza 0-3 Ravenna (22-25; 16-25; 18-25) vola al primo posto in classifica a quota 33 punti scavalcando la Lube. Risultato probabilmente inaspettato alla vigilia anche tra Modena e Padova: i veneti si impongono in casa degli avversari 1-3 (21-25; 25-27; 25-21;16-25). Serve il quinto set anche tra Piacenza e Verona, ma questa volta niente sorprese con i padroni di casa che alla fine portano a casa due punti importanti (25-22; 16-25; 21-25; 27-25; 8-15). La Power Volley Milano ha vita facile sul campo del Latina; netto 0-3 dei lombardi che vincono facilmente tutti e 3 i set (18-25; 20-25; 20-25) e si porta in zona play off sorpassando in classifica Ravenna e Piacenza. Successo del Trentino 3-1 a Monza sul campo della Volley Milano (19-25; 25-21; 25-14; 25-19). In zona play out, invece, importante affermazione del Sora sul campo del Vibo Valentia. Laziali che nonostante la vittoria per 0-3 (21-25; 19-25, 20-25) si ritrovano ultimi, scavalcati proprio dal Castellana.



Serie A1 femminile

Emozionante 12ª giornata del campionato di Serie A1 femminile, prima del girone di ritorno. Nell'anticipo delle 16 vince con qualche sofferenza Pesaro 3-1 (23-25; 25-14: 25-18; 25-23) contro il fanalino di coda Lardini Filottrano. La capolista Conegliano fatica più del previsto contro Pomì Casalmaggiore, ma alla fine trionfa in 4 set (25-15, 24-26,25-21,25-14). Continua a inseguire il primo posto il Novara, che batte con un netto 3-0 sul campo del Busto Arsizio (22-25; 20-25; 24-26). Visto il ko della Unet E-Work va allora in fuga solitaria al terzo posto lo Scandicci, che ha la meglio 3-0 contro la Lui Jo Nordmeccanica Modena (25-23; 25-14: 24-19). Tutto facile per Monza, che batte 3-0 Firenze (25-20; 25-20; 25-15) e aggancia proprio Modena al quinto posto. In coda torna a respirare Bergamo, che batte 3-0 la Sab VolleyLegnano (25-20; 25-19; 25-23) è si porta a -3 dalla zona salvezza.