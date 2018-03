SuperLega, Trentino vola in semifinale: Verona si arrende

24 marzo 2018

SUPERLEGA

DIATEC TRENTINO - CALZEDONIA VERONA 3-0

Era chiamata a vincere davanti al pubblico amico e non delude le attese la Diatec Trentino che si guadagna meritatamente l’accesso alla semifinale scudetto. Dopo due sfide decise al tie break non c’è storia nella terza e ultima gara della serie con la Calzedonia Verona. I gialloblù di Angelo Lorenzetti giocano una partita praticamente perfetta, abbinando ad un attacco concreto anche un servizio particolarmente incisivo. L’mvp di giornata è Lanza (15 punti ed il 69% a rete), ma sono da segnalare anche i 18 di Kovacevic e la solida prestazione in cabina di regia di Giannelli. I padroni di casa superano così la compagine scaligera che tiene il passo nei primi due set (25-20 e 25-22), ma crolla nell’ultimo parziale (25-15). Per conoscere la prossima avversaria della Diatec si dovrà aspettare domani sera: alle 18 è in programma l’atto finale della serie tra Sir Safety Perugia e Bunge Ravenna.



A1 DONNE

VOLLEY PESARO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3

Tra Pesaro e Scandicci si riparte dal netto 3-0 ottenuto dalle toscane in gara-uno, quindi le marchigiane sono costrette a vincere per prolungare di una partita la serie dei quarti di finale. I buoni propositi di Olivotto (14 punti) e compagne vengono subito premiati: nonostante in campo regni grande equilibrio, il parziale d’apertura lo porta a casa Pesaro (25-23). La Savino Del Bene però vuole entrare per la prima volta nella sua storia tra le magnifiche quattro della pallavolo italiana e non ha intenzione di aspettare gara-tre per farlo. Trascinate dalle giocate dell’opposto Haak (22 punti) e di De La Cruz (17), le ragazze di Carlo Parisi ribaltano il risultato chiudendo 25-20 il secondo set e 25-23 il terzo. Nel quarto gioco parte meglio Pesaro, ma Scandicci riprende rapidamente il controllo conquistando un minimo vantaggio di sicurezza che rimane intatto fino alla fine. Termina 19-25, la Savino Del Bene vola in semifinale. Domani in programma le altre tre partite dei quarti: in campo Firenze-Novara, Modena-Conegliano e Monza-Busto Arsizio.