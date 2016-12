SuperLega, playoff: Perugia e Modena a un passo dalla finale

12 aprile 2016

Al PalaEvangelisti la gara resta in bilico soltanto nel primo set vinto con un rocambolesco 30-28 da Perugia chiuso da un attacco fuori di Miljkovic. Il sestetto di Kovac poi si scatena lasciando poco o nulla alla Lube. La Sir Safety vince grazie all'ottima vena realizzativa di Aleksandar Atanasijevic, autore di 12 punti. Luciano De Cecco, a quota 11, è stato nominato Mvp dell'incontro.



Decisamente molto più combattuto il match del PalaTrento con la Diatec che si porta avanti per due volte vincendo il primo e il terzo set. Forte della vittoria in Gara-1, però, la DHL riesce sempre a rimontare i campioni d'Italia in carica con un super Earvin Ngapeth, in grado di segnare ben 30 punti e chiude al tie-break col parziale di 15-12 . Giovedì 21 aprile andranno in scena le due Gare-3 di semifinale: Perugia e Modena avranno la possibilità di chiudere i conti e volare in finale scudetto.