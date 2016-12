Sand Volley 4x4, Coppa Italia alla VBC Pomì Casalmaggiore

10 luglio 2016

La VBC Pomì Casalmaggiore si è aggiudicata la diciottesima Coppa Italia di sand volley 4x4 . Le rosa casalesi subentrano a se stesse nell’albo d’oro della manifestazione. Il trofeo si è disputato nel fine settimana sul lungomare Deledda di Cervia, in Romagna, prima tappa del " Lega Volley Summer Tour 2016" . Nella finale di domenica pomeriggio 10 luglio, Pomì Casalmaggiore ha sconfitto Openjobmetis Bergamo per 2-0 (15-6, 15-9). La medaglia di bronzo è andata al Volley Pesaro .

Le formazioni. Pomì Casalmaggiore: Valeria Caracuta, Giada Cecchetto, Giulia Momoli, Ariana Pirv, Svetlana Stoyanova, Valentina Tirozzi (all. Momoli). Openjobmetis Bergamo: Flavia Assirelli, Giulia Gibertini, Francesca Giogoli, Paola Paggi, Natalia Viganò (all. Michele Briganti). Il cammino della VBC Pomì in Coppa Italia: sabato mattina debutto con Bergamo e bella vittoria per 2-1 (15-13, 4-15,15-8); nel pomeriggio di sabato, netta vittoria per 2-0 delle rosa casalesi sulla Savino del Bene Scandicci (parziali 15-7, 15-10); domenica mattina, Pomì si è imposta 2-1 su Pesaro in una semifinale combattutissima (15-12, 13-15, 16-14); finale contro Bergamo, vittoriosa su Caserta nell’altra semifinale.