Perugia, ecco il primo scudetto: Civitanova si inchina in gara-5

6 maggio 2018

La finale più attesa del campionato più avvincente. I riflettori del volley mondiale sono tutti sul PalaEvangelisti di Perugia per l’ultimo atto di una serie che ha tenuto col fiato sospeso gli amanti della pallavolo. Civitanova l’ha ripresa per due volte, ma per arrivare allo scudetto bisogna vincere nel quartier generale dei Block Devils che si preannuncia infuocato in una gara che può entrare nella storia della città umbra. Squadre punto a punto in avvio di primo set. La Lube prova per due volte un allungo ma Perugia impatta prima sull’8-8 e poi sul 17-17. A rompere l’equilibrio ci pensa Russell che con due ace e due attacchi superlativi regala alla Sir il primo set.



In avvio di seconda frazione parte ancora meglio la Lube che prova a contenere le bordate di Atanasijevic e attacca forte con Sokolov (18 punti per lui a fine partita). Anche in questa circostanza Perugia non si disunisce e dal 7-3 arriva nuovamente sull’8-8. Come nel primo gioco, è lo sprint finale decisivo: Zaytsev e Atanasijevic si dividono i compiti e realizzano i punti decisivi che portano al 25-23.



A questo punto per i Block Devils sembra davvero fatta, anche perché Civitanova accusa il colpo e parte molto contratta in un terzo set che vede Perugia praticamente sempre avanti. Con il passare dei minuti però, ai padroni di casa viene il braccino e quindi serve un ennesimo finale in volata perché la Lube si rifà sotto e conquista addirittura due set point (sul 23-24 e sul 24-25). L’epilogo è come quello di una favola per la bella principessa Perugia: Ivan Zaytsev si veste da principe azzurro e con tre punti consecutivi consegna tra le mani di capitan De Cecco la coppa tricolore.