Pallavolo: morto Bebeto, ct dell'Italia Mondiale del 1998

13 marzo 2018

Lutto nel mondo della pallavolo. È morto a Belo Horizonte, all'interno del centro tecnico dell'Atletico Mineiro, club per il quale lavorava come dirigente, Paulo Roberto de Freitas, sportivamente solo Bebeto, il commissario tecnico con cui l'Italia del pallavolo vinse, nel 1998, il suo ultimo titolo mondiale. Stroncato da un infarto, l'allenatore brasiliano aveva 68 anni.



Dopo aver guidato la nazionale verdeoro dal 1984 al 1988, Bebeto ha allenato in Italia la Pallavolo Parma, prima di passare proprio alla nazionale maschile azzurra nel biennio 1996/98, sostituendo Julio Velasco e conquistando la medaglia d'oro nella World League e il bronzo agli Europei nel 1997, fino all'oro Mondiale nel 1998. Nel mondo del calcio ha ricoperto dal 1999 al 2001 la carica di presidente dell'Atletico Mineiro e dal 2003 al 2009 del Botafogo.