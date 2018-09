Mondiali volley: Italia-Polonia in diretta

28/09/2018

Serve un miracolo, o qualcosa del genere, dopo la sconfitta degli azzurri contro la Serbia e la vittoria 3-0 della Polonia contro i balcanici. Per ottenere il pass per le semifinali gli azzurri di Blengini devono battere i polacchi 3-0 subendo al massimo 59 punti per riuscire a superarli in classifica. Segui il match nel nostro live.

PRIMO SET

- L'Italia continua a faticare: time-out sul 13-8 per la Polonia

- La Polonia allunga di nuovo e ci rimanda a -4: 12-8

- Primo attacco a segno per Zaytsev, poi punto della Polonia: 10-8 Polonia

- Muro di Zaytsev: 8-7 Polonia

- Ace di Juantorena, l'Italia si rifà sotto: 8-6 Polonia

- Attacco fuori di Lanza e subito dopo doppio ace in battuta della Polinia che va sul 7-3

- Zaytsev murato: 4-3 Polonia

- Veloce di Mazzone per il 3-3

- Ancora Juantorena la riporta in parità. Avanti

- Muro della Polonia su Lanza: 2-1 Polonia

- Si parte. Primo servizio per la Polonia: Juantorena chiude il punto