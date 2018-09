Mondiali Volley, il Forum di Milano cambia pelle

21/09/2018

Il grande volley sbarca oggi a Milano, dove si giocherà in contemporanea con Bologna, Sofia e Varna la seconda fase del Mondiale Italia-Bulgaria 2018.



Come un’onda in piena, la nazionale italiana di Chicco Blengini sta avanzando verso la finale di Torino portando con sé nuovi appassionati di pallavolo, trascinati dall’entusiasmo di una squadra che, partita dopo partita, sta dimostrando di essere un padrone di casa all’altezza della situazione. Non solo i palazzetti registrano i sold out in occasione dei match degli azzurri, ma anche in televisione si registra uno share di ascolto costantemente superiore al 9%.



Milano si è preparata per accogliere al meglio le 4 squadre che si affronteranno sul campo in questo secondo turno (Italia, Russia, Norvegia e Finlandia), previsto dal 21 al 23 settembre. Ed esattamente come la città che lo ospita, Il Mediolanum Forum di Assago, simbolo dell’Olimpia basket e sede di grandi concerti, ha cambiato pelle per adattarsi ad una nuova avventura: in questi due giorni, il pavimento in legno che tutti conosciamo è stato rivestito appositamente da una superficie tecnologicamente all’avanguardia, in grado di salvaguardare gli atleti dagli infortuni grazie all’elasticità del materiale. Oltre 750mq di Taraflex in tre colori - Coral per l’area di difesa, Terracotta per l’area d’attacco posta 3 metri sotto rete e Teal per la zona libera - tagliati e rifiniti, ricoprono ora il terreno di gioco e sono pronti a regalare a Milano una nuova e purissima emozione.