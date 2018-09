Mondiali di volley, Blengini vola basso: "Ora testa all'Argentina"

14/09/2018

Dopo aver steso il Giappone e al Belgio, l'Italia si prepara ad affrontare l'Argentina di Julio Velasco ai Mondiali. E Gianlorenzo Blengini vuol tenere gli azzurri con i piedi per terra. "Pensiamo ad affrontare una partita alla volta perché in un mondiale, lungo, difficile, con grande equilibrio e competitività, serve essere concentrati sempre sulla quotidianità della partita", ha spiegato il ct azzurro in vista del terzo match per cui il Mandela Forum di Firenze sarà sold out con oltre 7mila presenze.