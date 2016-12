Master Group Sport Lega Volley Summer Tour: Riccione accoglie le stelle di Serie A

15 luglio 2016

Riccione si riempie di stelle. Si rinnova il connubio tra una delle località di villeggiatura più celebri del litorale adriatico e il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour . Sabato pomeriggio, nella Beach Arena di Piazzale Roma, prenderà il via il 5° All Star Game Samsung , la seconda tappa del circuito itinerante di Sand Volley 4x4 - organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport - che mescola lo spettacolo del volley rosa di Serie A e il divertimento in riva al mare.

Dalle ore 14.00 - l'inizio del programma è stato ritardato a causa delle avverse condizioni meteorologiche - le prime gare della manifestazione che, come da tradizione, si concluderà domenica pomeriggio con la fantastica sfida tra la vincitrice di tappa e l'All Star Team, una speciale formazione composta dalle migliori giocatrici del torneo e non solo: tra le altre, Noemi Signorile al palleggio, il talento azzurro Anastasia Guerra a schiacciare e il carisma in panchina di Andrea Gardini, leggendario centrale della cosiddetta generazione di fenomeni, vincitore di tre titoli mondiali e quattro europei e primo italiano ad essere accolto nella Volleyball of Fame.



Al via le stesse sei formazioni che già si sono date battaglia a Cervia: la Pomì Casalmaggiore ha esordito nel tour 2016 conquistando la sua seconda Coppa Italia consecutiva e si presenta da favorita; nel girone A, insieme alle rosa, anche la Savino Del Bene Scandicci, che dà il benvenuto all'amatissima Enrica Merlo, e la Volalto Caserta di Sonja Percan. Nel girone B Paola Paggi e la beacher Giulia Toti guideranno l'Openjobmetis Bergamo, seconda a Cervia, contro la myCicero Pesaro, anch'essa sul podio nella prima tappa, e la Zeta System Sommozzatori TA Soverato.



Le fasi finali dell'All Star Game Samsung saranno trasmesse in diretta esclusiva su Premium Sport e in alta definizione su Premium Sport HD (canali 370 e 380 del digitale terrestre), con il commento di Marcello Piazzano e Rachele Sangiuliano. Oltre alla diretta, numerosi passaggi in replica - anche in chiaro su Italia 2 - nonché servizi e approfondimenti su tutti i notiziari di Premium Sport e TGCom24.

La festa si vivrà non solo in campo e sugli spalti, ma anche nel Lega Volley Summer Village, un contenitore di intrattenimento, giochi, aperitivi e musica, offerti dai partner del tour: Samsung, che esibirà il suo Gear 360, la speciale fotocamera che permette di realizzare video a 360 gradi, e poi XS Power Drink – distribuito in esclusiva da Amway -, Mediaset Premium, Mapei, Beretta, Radio Italia – radio ufficiale della manifestazione – e tanti altri, insieme per regalare a tutti i presenti due giorni di puro divertimento.



5° All Star Game Samsung: le formazioni partecipanti

Girone A

Pomì Casalmaggiore: Valeria Caracuta, Giada Cecchetto, Giulia Momoli, Ariana Pirv, Svetlana Stoyanova, Valentina Tirozzi. All. Giulia Momoli.

Savino Del Bene Scandicci: Giulia Carraro, Martina Escher, Sara Loda, Enrica Merlo, Giulia Modena. All. Stefano Sassi.

Volalto Caserta: Giovanna Aquino, Giusy Astarita, Federica Barone, Sonia Galazzo, Serena Moneta, Sonja Percan. All. Giancarlo Chirichella.

Girone B

Openjobmetis Bergamo: Flavia Assirelli, Lucia Ginesi, Paola Paggi, Giulia Toti, Natalia Viganò. All. Michele Briganti.

Zeta System Sommozzatori TA Soverato: Marta Baragioli, Chiara Ferretti, Alessia Ghilardi, Costanza Manfredini, Linda Martinuzzo, Giulia Pincerato. All. Pasquale Moramarco.

myCicero Pesaro: Martina Bordignon, Alice Degradi, Giulia Gennari, Caterina Gioia, Federica Mastrodicasa. All. Luca Nico.



5° All Star Game Samsung: gli arbitri

Direttore tecnico: Giampiero Perri

Arbitri: Alessandra Di Virgilio (PE), Franco Marinelli (PU), Tiziana Solazzi (RN), Alessandro Tucci (CH).



5° All Star Game Samsung: il programma gare*

Fase a gironi

Sabato 9 luglio ore 14.00

Girone A: Pomì Casalmaggiore - Savino Del Bene Scandicci (Gara 1)

Girone B: Openjobmetis Bergamo - Zeta System Sommozzatori TA Soverato (Gara 2)

Ore 15.00

Girone A: Volalto Caserta – Perdente Gara 1

Girone B: myCicero Pesaro – Perdente Gara 2

Ore 16.00

Girone B: myCicero Pesaro – Vincente Gara 2

Girone A: Volalto Caserta – Vincente Gara 1



Fase a incroci

Ore 17.00

2^ Gir. A – 3^ Gir. B (Gara 7)

2^ Gir. B – 3^ Gir. A (Gara 8)



Fase finale

Domenica 10 luglio ore 09.00

1^ Gir. A – Vincente Gara 8 (Gara 9)

1^ Gir. B – Vincente Gara 7 (Gara 10)

Ore 10.00

Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8 (Finale 5°-6° posto)

Ore 11.00

Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Finale 3°-4° posto)

Ore 15.45

Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Finale 1°-2° posto)

Ore 16.45

1^ classificata - All Star Team



* nel caso in cui persistessero le avverse condizioni atmosferiche, il programma potrebbe subire ulteriori variazioni e/o contrazioni



5° All Star Game Samsung: la formula

Al 5° All Star Game Samsung partecipano sei squadre suddivise in due gironi da tre squadre (A e B), la cui composizione è stata determinata dai risultati ottenuti nella tappa di Cervia. Ogni squadra affronta tutte le formazioni del proprio girone con partite di sola andata e con la formula dei due set vinti su tre. Le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali. Le 2e e le 3e disputano uno spareggio incrociato. Le vincenti accedono alle semifinali, le perdenti giocano la finale per il 5°-6° posto. Domenica mattina gli incontri di semifinale si disputano contemporaneamente: le perdenti si contendono il 3° e 4° posto, mentre le vincenti in apertura di pomeriggio si sfidano per il 1° e 2° posto. La vincente di tappa affronta infine l'All Star Team, che sarà composto da una selezione di giocatrici del massimo campionato di volley femminile italiano e dalle migliori giocatrici già eliminate dal torneo.



All Star Game: l'albo d'oro

2012 Tra.De.Co Ecolav Urbino (Caracuta, Cella, Moreno Pino, Raguso, Santini, Sestini)

2013 Sicilconad Rio Bum Bum Soverato (Boteva, Cianflone, Lo Iacono, Montemurro, Stoyanova, Stoyneva)

2014 Pomì Casalmaggiore (Angeloni, Lunghi, Mazzini, Pascucci, Sestini, Stoyanova) e All Star Team (Cacciatori, Ghilardi, Gioli, Moreno Pino, Lo Bianco, Turlea)

2015 Zeta System Zero Cinque Urbino (Altomonte, Do Carmo, Ferretti, Ghilardi, Ghisellini, Moreno Pino)