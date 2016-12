Master Group Sport Lega Volley Summer Tour, Bergamo vince l'All Star Game Samsung

17 luglio 2016

Va a Openjobmetis Bergamo il quinto trofeo "All Star Game Samsung", seconda tappa del " Master Group Sport Lega Volley Summer Tour " di sand volley. Le orobiche si sono imposte in finale per 2-1 sulla Pomì Casalmaggiore . Nel match decisivo le rosa casalesi erano partite bene, aggiudicandosi il primo set col risultato di 15-5; nei successivi parziali si sono però disunite, lasciando alle avversarie le redini del gioco.

La finale si è disputata nel pomeriggio di domenica 17 luglio, sul campo da beach volley allestito nel centro di Riccione. Con la vittoria nel torneo, Bergamo ha conquistato la possibilità di disputare di seguito un match esibizione con una formazione di stelle del volley che ha schierato, tra le altre, il capitano Pomì Valentina Tirozzi.



Il torneo era iniziato nel pomeriggio di sabato 16. Nel girone di eliminazione, Pomì Casalmaggiore si era sbarazzata di Scandicci e Caserta. Il match con Scandicci ha segnato, di fatto, l’esordio in rosa di Anastasia Guerra. Domenica mattina, in semifinale, alla presenza di un manipolo di tifosi, la VBC ha regolato 2-0 Soverato. Nulla da fare però in finale, con una Bergamo più incisiva. Le ragazze di coach Giulia Momoli hanno giocato con una bandiera francese listata a lutto tatuata sulla spalla, in ricordo delle vittime della strage di Nizza.



Le formazioni. Pomì Casalmaggiore: Valeria Caracuta, Giada Cecchetto, Giulia Momoli, Ariana Pirv, Svetlana Stoyanova, Anastasia Guerra; all. Giulia Momoli. Openjobmetis Bergamo: Lucia Ginesi, Paola Paggi, Giulia Toti, Natalia Viganò, Teresa Ferrara; all. Michele Briganti. La terza tappa del Tour, valida per l’assegnazione della Supercoppa, sarà nel prossimo fine settimana a Pescara.