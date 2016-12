Lega Volley Summer Tour 2015 al via

30 giugno 2015

Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2015 , il torneo di Sand Volley 4x4 della Lega Pallavolo Serie A Femminile , organizzato in collaborazione con Master Group Sport . Si è disputata il 27 e 28 giugno a Lignano Sabbiadoro (UD) la prima tappa della manifestazione che porta sport di alto livello e tanto divertimento sulle più belle spiagge d’Italia. In palio la 17^ Coppa Italia di San Volley 4x4 , conquistata dalla Pomì Casalmaggiore , che conferma sulla sabbia quanto di buono fatto vedere nella stagione indoor.

La prossima meta del tour sarà San Benedetto del Tronto (AP), dove il 4 e 5 luglio le ragazze della Serie A di Volley Femminile si sfideranno per il 22° Campionato Italiano. Per tutte le info sul tour visitate il sito www.legavolleyfemminile.it e i social network della Lega Pallavolo Serie a Femminile, interagendo con l'hashtag #LVST15 (Foto Rubin per LVF).