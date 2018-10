Italvolley, Mazzanti: "Percorso fantastico"

20/10/2018

Si è fermato in finale il sogno della nazionale femminile di volley, sconfitte dalla Serbia 3-2 al tie-break. "Siamo arrivati qui sognando di giocare questa partita - dice il ct delle azzurre Davide Mazzanti -. Il percorso è stato fantastico, al di là del colore della medaglia dobbiamo tenerci stretti il modo in cui siamo arrivati fin qui. Sarà importante per il futuro e per il nostro percorso di crescita".