Italia alle Final Six grazie alla vittoria sulla Repubblica Dominicana

22 luglio 2017

La Nazionale femminile di pallavolo ha conquistato la qualificazione alle Final Six del World Grand Prix , grazie alla vittoria sulla Repubblica Dominicana 3-0 (25-20, 25-22, 25-15) a Bangkok. L’obiettivo è stato raggiunto al termine di una cavalcata entusiasmante che ha visto l’ Italia ottenere il sesto successo consecutivo. Malinov e compagne si sono riscattate dopo le due sconfitte iniziali e partita dopo partita hanno costruito una qualificazione non facilmente preventivabile alla vigilia della competizione.

A Bangkok l’Italia ha completato l’opera, piegando nettamente in 3 set la Repubblica Dominicana. Egonu e compagne torneranno in campo per affrontare le padrone di casa thailandesi: l’obiettivo è quello di vincere la Pool. Dopo un anno di assenza la nazionale azzurra è tornata così alla Final Six, in programma a Nanchino dal 2 al 6 agosto.