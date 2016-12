Il Master Group Sport Lega Volley Summer Tour 2016 è su Mediaset Premium

7 luglio 2016

Il “Master Group Sport Lega Volley Summer Tour” è il circuito itinerante di Sand Volley 4x4 che porta sulle più belle spiagge italiane lo spettacolo della pallavolo rosa di Serie A. Quattro le tappe previste, ognuna delle quali mette in palio un titolo. Si comincia con Cervia (9-10 luglio), teatro della 18esima edizione della Coppa Italia; quindi il tradizionale appuntamento con Riccione (16-17 luglio), per il 5° All Star Game; la terza tappa è Pescara (23-24 luglio) dove verrà disputata la 12esima Supercoppa Italiana; infine, chiude il circuito Lignano Sabbiadoro (30-31 luglio) che, attraverso il 23esimo Campionato italiano, assegnerà lo Scudetto della sabbia.



Per ogni tappa, saranno sei le squadre che si contenderanno i trofei: Pomì Casalmaggiore, campione d'Europa in carica e presenza ormai fissa nel 4x4, difenderà il doppio titolo del 2015 (Scudetto e Coppa Italia); Savino Del Bene Scandicci, che esordirà sulla spiaggia con una squadra straordinaria; Bergamo Openjobmetis, guidata dalla campionessa del mondo Paola Paggi; Sommozzatori TA Soverato, guidata da Pasquale Moramarco, l'allenatore più vincente della disciplina; Volalto Caserta, vincitrice nel 2015 della Supercoppa Italiana; infine, myCicero Pesaro, di nuovo alla ribalta dopo il dominio indoor del triennio 2007-10.



In campo, giocatrici di altissimo livello come Carolina Costagrande, Simona Gioli, Giulia Pisani, Noemi Signorile, Lucia Bosetti, Raphaela Folie, Valentina Tirozzi, Valeria Caracuta e Indre Sorokaite.



Premium Sport trasmetterà in esclusiva, in diretta e in HD le finali 3°/4° (sempre alle ore 15.45) e 1°/2° (sempre alle ore 17.00) di tutti e quattro gli appuntamenti: i match (3 set da 15 punti ciascuno, con limite a 21 punti) saranno replicati anche in chiaro su Mediaset Italia 2. Le telecronache saranno affidate a Marcello Piazzano, con il commento tecnico dell’ex pallavolista Rachele Sangiuliano per le tappe di Riccione e Pescara, e della giocatrice dell’AS Saint-Raphael Veronica Angeloni per gli appuntamenti di Cervia e Lignano.