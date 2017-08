Europei Volley: l'Italia vola ai quarti

30 agosto 2017

L'Italvolley si è presa il quarto di finale grazie a una vittoria netta contro la Turchia. Una prova che lancia gli azzurri tra le migliori otto squadre d'Europa, con il Belgio come prossimo ostacolo. Una gara partita senza problemi e controllata abilmente dall'Italia che è però altalenante nel servizio. Un problema che viene risolto da Giannelli quando, arrivato in battuta, inizia a sbaragliare la ricezione turca. Il primo set si chiude 25-6 e la storia non cambia poi molto nel secondo set, nonostante i turchi schiaccino sull'acceleratore. Il loro attacco si schianta però su Piano, strepitoso a murare quasi ogni offensiva, regalando un vantaggio difensivo impareggiabile agli azzurri, che chiudono poi sul 25-17.



Il terzo e ultimo set è il più sofferto, il più combattuto, dove però l'Italia mostra ciò che di meglio ha questo gruppo: la voglia di vincere e di farlo insieme. L'Italvolley riesce, infatti, nell'impresa di aggiustare un set messosi male, e rigirarlo da un 15-19 a un 24-24. Non si sono arresi nemmeno quando l'arbitro aveva assegnato la vittoria alla Turchia, prima di venire corretto dal video check che mostrava un impercettibile tocco a muro degli ottomani pochi istanti prima che la palla uscisse fuori dal campo. Una vittoria arrivata solo al 31esimo punto, che ha emozionato e ha dato a questa Italia la certezza di essere forte e di poter giungere fino in fondo in questa competizione. Per averne la certezza bisogna però aspettare la gara col Belgio che sancirà se gli azzurri sono degni di stare tra le migliori quattro d'Europa.