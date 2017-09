Europei di pallavolo: parte bene l'Italia

22 settembre 2017

Inizia nel migliore dei modi il Campionato Europeo per l'Italvolley femminile , che, nella partita d'esordio alla Tbilisi Sports Palace, batte 3-0 (25-14; 25-12; 25-12) la Georgia . Tutto facile per le ragazze di Davide Mazzanti, che, in poco più di un'ora, si sbarazzano con molta facilità delle padrone di casa, conquistando la vetta del girone B, in attesa della sfida tra Bielorussia e Croazia.

Partenza sprint per le ragazze di Mazzanti che si portano subito sul punteggio di 8-3 al primo timeout tecnico, grazie ai punti di Caterina Bosetti e Chirichella. L'Italia difende bene e trova sempre attacchi facili, grazie a Orro che è brava coinvolgere tutte le ragazze. Nel finale del primo parziale, le azzurre sbagliano tre schiacciate di fila, due con Egonu, che costringono il c.t Mazzanti a chiamare timeout, nonostante il vantaggio di dieci punti (22-12). Il minuto di riposo fa bene alle azzurre, che chiudono il primo parziale sul risultato di 25-14.



Nel secondo set il copione non cambia con la squadra di Mazzanti subito a imprimere il proprio ritmo, portandosi in vantaggio di 5 punti (8-3) al primo timeout tecnico. Le padrone di casa provano a resistere, ma non riescono a contenere i colpi di una scatenata Egonu e di una super Tirozzi, che portano l'Italia in vantaggio 2-0. Anche nel terzo set, le azzurre si portano subito sul risultato di 8-2, grazie ai punti in battuta di una straordinaria Paola Egonu e ai muri di Chirichella e Tirozzi. Il punto della vittoria lo firma Raphaela Folie, che con una fast chiude la partita in favore dell'Italia, che conquista così la su prima vittoria in questi Campionati Europei.