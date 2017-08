Europei di pallavolo: l'Italia si riscatta contro la Slovacchia

27 agosto 2017

L'Italia di Blengini riscatta la sconfitta al tie break contro la Germania di Andrea Giani nel secondo match degli Europei di pallavolo in corso in Polonia. A Stettino gli azzurri superano senza troppi patemi la Slovacchia con un perentorio 3-0 che non ammette repliche. A senso unico il primo set, che si chiude sul punteggio di 25-14. Più combattuti, invece, il secondo e il terzo parziale, che l'Italia archivia sul 25-19 e sul 25-20.

Dopo la sconfitta contro la Germania di Andrea Giani nell'esordio all'Europeo, l'Italvolley di Chicco Blengini passa in scioltezza a Stettino contro la Slovacchia, conquistando i primi 3 punti del torneo e blindando la qualificazione al playoff. 3-0 il punteggio finale per gli Azzurri che chiudono i conti sul 25-14, 25-19, 25-20. L'Italia parte subito fortissimo e si porta sul 4-0 con Lanza e Vettori. La spinta azzurra non accenna a diminuire, con il muro di Lanza che stabilisce il tennistico 6-0 che scoraggia la Slovacchia. Mazzone e Piano allargano la forbice del punteggio e la prima frazione corre veloce fino alla schiacciata di Vettori, che vale il punto del 25-14. Più combattuto, invece, il secondo set: la Slovacchia rimane a contatto e, anzi, arriva addirittura a mettere il naso avanti con l'ace di Lux che piega le mani di Antonov (9-10). La replica azzurra passa dai muri di Mazzone e dalle schiacciate di Lanza che, prima impatta a quota 14, e poi riporta avanti i suoi. L'Italia non si volta più indietro e la pipe superlativa di Antonov manda in archivio anche il secondo parziale con un severo 25-19. L'equilibrio resiste anche nella terza ed ultima frazione, con gli uomini di Blengini che devono sudare più del previsto per avere ragione dei coriacei avversari. Mlynarcik e Patak tengono a contatto la Slovacchia, ma l’Italia ne ha di più ed allunga nel finale con Mazzone e Giannelli. L’ace di Antonov chiude i conti sul 25-20 che permette all’Italia di blindare la qualificazione al playoff e di continuare nella rassegna continentale.