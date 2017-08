Europei di pallavolo: Italia eliminata, battuta 3-0 dal Belgio

31 agosto 2017

Si ferma ai quarti di finale l'avventura dell'Italia agli Europei di pallavolo in Polonia. Gli uomini di Blengini sono stati sconfitti per 3-0 ( 25-21; 25-11; 25-23) dal Belgio, che in semifinale affronterà la Russia. Dopo un primo set giocato punto a punto, l'Italia crolla nel secondo, perdendo con oltre 10 punti di scarto. Nel terzo set gli azzurri provano a raddrizzare il match, ma si devono arrendere alle giocate di Deroo, che regala la vittoria al Belgio.

Parte meglio il Belgio, che, grazie ai punti di Deroo e Van Den Dries, si porta sul punteggio di 8-6 al primo time out tecnico. L'Italia di Blengini, però, reagisce e ribalta il risultato portandosi in vantaggio sul risultato di 16-15. Nel finale di tempo gli azzurri calano, ne aproffitta il Belgio, che grazie a tre muri consecutivi, si aggiudica il primo set con il punteggio di 25-21.

Secondo set a senso unico per il Belgio, che si porta subito in vantaggio 8-5 al primo time out tecnico. Dopo il minuto di sospensione, gli uomini di Blengini provano a riportarsi in partita, ma, sia Vettori sia Antonov si fanno murare da un super Van Den Dries. L'Italia non riesce a trovare punti semplici, ne aproffitta il Belgio che, con le potenti schiacciate di Deroo, si aggiudica anche il secondo set con il punteggio di 25-11.

Nel terzo periodo, partono ancora male gli uomini di Blengini, che è costretto a chiamare time out sul risultato di 5-2. L'Italia, però, riesce a reagire e, grazie a Vettori e Lanza, si riporta in parità (11-11). Gli uomini di Blengini riescono a stare in scia al Belgio fino al 21 pari, poi un muro di Van De Voorde e un primo tempo di Van Den Dries, regalano lo strappo decisivo al Belgio, che si aggiudica il terzo parziale per 25-23