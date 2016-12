Ecco "Donne", il calendario 2016 della Pomì Casalmaggiore

12 dicembre 2015

Un anno con le campionesse della Pomì Casalmaggiore . Donne a tutto tondo, prima ancora di essere grandi atlete. Non per nulla si intitola “Donne. Per 366 giorni di passione” , il calendario 2016 della VBC Pallavolo Rosa , presentato ufficialmente nella sede della Baslenga. Dismesse le tute e le divise di gioco con lo scudetto ricamato sul petto, le giocatrici hanno accettato di far emergere la loro interiorità e femminilità attraverso una serie di giocosi set fotografici : ne è uscito un calendario artisticamente efficace, destinato a non sfigurare sulle pareti di abitazioni ed uffici, non solo dei tifosi. E c'è un motivo in più per regalarselo: "I proventi della pubblicazione – sottolinea il presidente Massimo Boselli Botturi - saranno devoluti all'associazione Amurt, che Pomì Casalmaggiore già sostiene mediante adozioni a distanza e sostegno all'edilizia scolastica presso comunità disagiate della Repubblica Centrafricana".

IL PROGETTO

Il calendario 2016 della Pomì si compone naturalmente di dodici poster, ognuno dedicato ad un mese e ad un'atleta della rosa. Solo i due liberi Imma Sirressi e Giada Cecchetto hanno posato assieme. Sul retro di ogni pagina, il back-stage con alcuni scatti rubati durante la sessione fotografica.

La pubblicazione si apre con la capitana Valentina Tirozzi, ritratta come “donna multitasking”, in equilibrio tra pallone e tacchi a spillo. «Le nostre ragazze – spiega l'autrice Antonella Pizzamiglio – non sono solo giocatrici, ma prima di tutto sono donne straordinarie: imperfette forse; ma appassionate, dolci, gioiose, profonde, vanitose, romantiche, tenaci, distratte. Compagne, madri, a volte nemiche. Angelo e diavolo. Indispensabili sempre». Le stesse protagoniste hanno scelto i ruoli loro più congeniali, concedendosi con grande disponibilità alle sedute di posa, mentre le ambientazioni sono state scelte in luoghi particolarmente suggestivi della Pianura. «Lo staff – assicura la Tirozzi – è riuscito a metterci a nostro agio, pur in panni diversi dal solito».L'ultima pagina, quella di dicembre 2016, non poteva non essere riservata alla “numero 12” Francesca Piccinini, la “Donna assoluta”, che torna a posare per un nudo integrale, peraltro in una posa del tutto pudica, a distanza di dodici anni dal calendario Max 2004. E il tempo sembra darle ragione: il fisico è come allora statuario, ma dal volto traspare chiaramente una nuova consapevolezza e serenità dell'anima.Mese di gennaio 2016: la sorprendente, Valentina Tirozzi. Febbraio: la romantica, Jovana Stevanovic. Marzo: la gioiosa, Carli Lloyd. Aprile: le tenaci, Imma Sirressi e Giada Cecchetto. Maggio: la profonda, Lucia Bacchi. Giugno: la misteriosa, Margareta Anna Kozuch. Luglio: la dolce, Carlotta Cambi. Agosto: la diabolica, Rossella Olivotto. Settembre: l'appassionata, Marianna Ferrara. Ottobre: la selvaggia, Tereza Rossi Matuszkova. Novembre: la vanitosa, Lauren Gibbemeyer. Dicembre: l'assoluta, Francesca Piccinini.Fotografia e direzione artistica: Antonella Pizzamiglio. Styling: Barbara Sereni. Trucco e parrucco: Mathias Mocci. Assistenza al montaggio: Erika Montagna.Il calendario sarà a disposizione fino ad esaurimento in occasione di tutti i match casalinghi della Pomì e presso i negozi… Costo, 10 euro.