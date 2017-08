Beach Volley: Lupo e Nicolai campioni d'Europa

20 agosto 2017

Lupo e Nicolai ancora campioni d'Europa. La coppia azzurra si è confermata la più forte a livello continentale a Jurmala, in Lettonia. In finale non c'è stata storia con i vicecampioni olimpici che hanno battuto con un secco 2-0 (21-16, 23-21) i padroni di casa Samoilovs-Smedins. È la terza volta che Lupo e Nicolai vincono l'Europeo negli ultimi quattro anni.



"Semplicemente fantastici! - ha commentato attraverso Twitter il presidente del Coni Giovanni Malagò - Lupo e Nicolai sono campioni d'Europa per la terza volta. Unici...".