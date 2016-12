Beach volley, Menegatti in esclusiva: "Per le Olimpiadi siamo a buon punto"

16 novembre 2015

"Come procede la preparazione in vista di Rio? Il percorso sta andando alla grande, siamo al 95% qualificate, abbiamo fatto una buona stagione, siamo settime nel ranking olimpico, quindi per adesso tutto bene. L'obiettivo dopo il quinto posto a Londra? Non si smette mai di crescere e di migliorare, quindi puntiamo sempre in alto". Parola della campionessa di beach volley Marta Menegatti in esclusiva a Premium Sport. "Perché ci siamo sciolte con Greta Cicolari dopo le molte medaglie? Certe dinamiche di coppia sono cambiate, ci sono stati problemi disciplinari da parte sua, con l'allenatore non c'era più al stessa sintonia e abbiamo cambiato, siamo andate oltre".