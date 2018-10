Addio Anzanello, presidente Fipav: "Una notizia sconvolgente, era speciale"

25/10/2018

"E' una notizia sconvolgente". Così il presidente della Federvolley Bruno Cattaneo sulla scomparsa di Sara Anzanello. "Era una ragazza davvero speciale che sembrava essere riuscita a vincere la sua personalissima battaglia, ma purtroppo le cose non sono andate come noi tutti speravamo. Oltre che essere stata un'atleta di primissimo livello, era una persona eccezionale. Ai suoi cari e alla sua famiglia un sincero abbraccio e le più sentite condoglianze".

"Anche lei faceva parte della nostra famiglia dato che apparteneva a quella generazione di ragazze che hanno fatto del Club Italia - ha proseguito Cattaneo, come riporta il sito Federvolley.it - e non a caso la Fipav la volle nuovamente con sé qualche anno fa. La Federvolley ha disposto che in tutte le gare dei Campionati Nazionali di Serie A e B e in tutte le gare dei Campionati di Serie e Categoria Regionali e Territoriali di sabato 27 e domenica 28 ottobre venga osservato un minuto di silenzio in memoria di Sara.