Volley, playoff A1 femminile: Novara in semifinale

Novara si conferma la squadra da battere e, dopo aver sofferto in gara 1 la grande prestazione della Foppa, espugna 3-1 il PalaNorda guadagnandosi l'accesso alla semifinale con un secco 2-0. Per Bergamo, adesso, si apre una partita ancora più complicata: quella per rimanere in vita come società, visto che la famiglia Foppapedretti ha espresso da tempo la sua intenzione di ritirare la sponsorizzazione. La Igor Gorgonzola, invece, attende la vincente di Piacenza-Busto in semifinale.



E proprio Piacenza dimostra di non voler abdicare. Dopo aver perso al PalaBanca in gara 1, la River si riscatta a Busto Arsizio e costringe la Yamamay ad una nuova impresa in trasferta. Non vale il fattore campo in questa serie tra la squadra vicecampione d'Europa e quella campione d'Italia in carica: la Rebecchi s'impone con un 3-1 grintoso che porta soprattutto la firma di Lisa Van Hecke. La belga timbra 23 punti e guida le compagne ad un successo che riporta la serie in Emilia. Mercoledì la decisiva gara 3.