Volley, playoff SuperLega: Latina passa a Macerata

Latina fa il colpo a Macerata. Ancora una sorpresa nei playoff della SuperLega di volley : la Top Volley si impone 3-1 in gara 1 dei quarti di finale. 25-21, 19-25, 17-25, 19-25 i parziali a favore della squadra di Blengini, che tra sette giorni avrà l'occasioni di chiudere i conti in casa. Finisce invece secondo pronostico la prima sfida tra Modena e Ravenna. La squadra di Lorenzetti vince 3-1 con il punteggio di 18-25, 25-13, 25-20, 25-13.

Il primo capitolo della serie tra Latina e Macerata conferma quanto visto nella regular season, dove in entrambe le occasioni a imporsi è stata la squadra in trasferta. Latina parte meglio, ma Fei (top scorer Lube con 20 punti) riesce a riportare sotto Macerata, che effettua il sorpasso sul 15-14 e riesce ad aggiudicarsi il parziale. A partire dal secondo set Latina prende il comando delle operazioni. Starovic (19 punti) è un martello, ma una Lube irriconoscibile ci mette del suo commettendo troppi errori. Domenica prossima ai campioni d'Italia servirà un deciso cambio di marcia per evitare una clamorosa eliminazione. Decisamente più facile la vittoria di Modena, che travolge Ravenna dopo una partenza faticosa. Vettori con 19 punti è il miglior realizzatore degli emiliani, seguito da Ngapeth con 18, alla Cmc non bastano i 13 di Cebuly.