Volley, playoff: colpo Verona, Casalmaggiore promossa

Iniziano con una sorpresa i quarti di finale dei playoff Scudetto di SuperLega : colpo di Verona che espugna Perugia al tie-break (18-25, 25-21, 16-25, 25-21, 12-15) e si aggiudica gara-1, invertendo il fattore campo. Tra le donne invece promossa in semifinale Casalmaggiore che in gara-2 rimonta ed elimina Montichiari (25-23, 27-25, 18-25, 16-25, 9-15), mentre Conegliano batte Modena 3-2 (21-25, 25-21, 25-19, 25-27, 15-11) e la trascina a gara-3.

PLAYOFF DONNE

Non ce l'ha fatta a far valere il fattore campo Montichiari, che dopo due set pregustava già una "bella" di fuoco a Casalmaggiore. Invece la Pomì non si è disunita, ha mantenuto i nervi ben saldi nonostante i due parziali persi - il secondo con addirittura quattro set ball annullati -, e dal terzo si è rimboccata le maniche dando inizio alla rimonta. L'ingresso di Bianchini è decisivo per mettere in crisi la ricezione della Metalleghe Sanitars, che a differenza delle sue avversarie perde la testa e affonda sotto i colpi delle ospiti.

Riesce invece nell'intento di trascinare il confronto a gara-3 Conegliano, che grazie ad un super tie-break mette in ginocchio Modena e si giocherà dunque l'accesso alla semifinale Scudetto martedì al PalaPanini. Parte forte la Liu Jo che zittisce il PalaVerde con un primo set di grande intensità. Nel secondo però la musica cambia e l'Imoco, dopo un altro avvio incerto, inizia a giocare divertendosi e firma l'1-1.

E nel terzo mette pure la freccia, con Modena distratta e innervosita da alcune decisioni arbitrali e annichilita da una super Nikolova. Anche il quarto set è di grande intensità, con Modena che di rabbia rimonta e trascina il match al tie-break dove però è costretta ad alzare bandiera bianca.