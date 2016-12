Volley, playoff A1 femminile: Busto corsara, sua gara-1 a Piacenza

Riflettori puntati ancora su Busto Arsizio . Dopo lo splendido secondo posto alle Final Four di Champions a Stettino , la Unendo Yamamay inizia col piede giusto anche i playoff Scudetto vincendo gara-1 dei quarti di finale a Piacenza: grande prova delle Farfalle che al Pala Banca si impongono sulle campionesse in carica con un secco 3-0 (25-16, 25-19, 30-28) ed invertono subito il fattore campo. Domenica al PalaYamamay in programma gara-2.

Avrà dunque il match point per le semifinali tra le mura amiche Busto, che porta anche in parità il conto degli scontri diretti stagionali con Piacenza (1-1 in campionato, alla Rebecchi quello di Supercoppa).

Le padrone di casa, reduci da cinque vittorie nelle ultime sei uscite di campionato, sono irriconoscibili, sterili in attacco e in difficoltà in ricezione. Netta la supremazia delle Farfalle nei primi due parziali, mentre nel terzo, grazie all'inserimento di Van Hecke, Piacenza reagisce ma sul più bello - dopo tre set point non convertiti - sale in cattedra Valentina Diouf che trascina la Unendo Yamamay al successo.