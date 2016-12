Volley, SuperLega: Macerata ko, a Modena il secondo posto

Senza storia il confronto del PalaPanini, con i canarini che non lasciano possibilità d'appello ai campioni d'Italia in carica: 25-18, 25-22, 25-21 la sequenza dei set a favore dei padroni di casa, che ora ai playoff troveranno sulla loro strada la Cmc Ravenna. Al PalaCredito arriva il riscatto per gli uomini di Kantor, che regolano 3-1 Milano (23-25, 25-17, 25-23, 25-23) e strappano il settimo posto in classifica a Molfetta, che resiste fino al tie break ma alla fine è costretta a cedere contro la Sir Safety Perugia. Per i pugliesi ai playoff ci sarà l'ostico accoppiamento contro Trento, mentre per i finalisti dello scorso anno ci sarà il duello con la Calzedonia Verona. Gli scaligeri non hanno problemi a rifilare il 21esimo ko stagionale al Città di Castello, con gli umbri che chiudono la regular season da fanalino di coda. Il quadro dei playoff si completa con Treia-Latina. Arrivederci all'anno prossimo per Monza, che chiude con un successo su Padova il proprio cammino stagionale (25-23, 25-18, 25-22).