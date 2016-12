Volley, Champions donne: Eczacibasi campione, Busto si arrende

Troppo forte l'Eczacibasi, che già sabato nella semifinale-derby contro il VakifBank (campione nel 2013, quando Busto raggiunse le Final Four di Istanbul ma dovette arrendersi in semifinale al Rabita Baku) aveva dimostrato tutta la sua forza con un perentorio 3-1. All'Azoty Arena Busto, pur perdendo i tre set con scarti non abissali, non riesce mai a reggere il confronto con le avversarie e abbozza un tentativo di rimonta solo a metà del terzo set, quando da uno svantaggio di 13-8 Diouf e compagne arrivano fino al pari prima di tornare sotto. Altra nota negativa nella giornata nera della Yamamay è l'infortunio alla caviglia destra per Francesca Marcon, nell'ultimo pallone del match.



Di certo ci si aspettava qualcosa in più dalle ragazze di Carlo Parisi: le 'Farfalle' si sono sciolte come neve al sole al cospetto della concentrazione della squadra di Istanbul, che conferma l'assoluto dominio turco nel panorama pallavolistico femminile. Negli ultimi cinque anni il titolo è andato per due volte al VakifBank (2011 e 2013), una volta al Fenerbahce (2012) ed ora all'Eczacibasi, con l'unico intermezzo della Dinamo Kazan campione lo scorso anno battendo in finale proprio la squadra di Giovanni Guidetti. Ed è proprio il VakifBank ad aggiudicarsi il terzo posto nel torneo vincendo la finale di consolazione contro il Chemik Police. Anche in questo caso arriva un 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) senza storia contro le polacche padrone di casa: ottima prestazione dell'italiana Carolina Costagrande, che mette a referto 11 punti e aiuta le ragazze di Guidetti a salire ancora una volta sul podio d'Europa. La vetta però stavolta se la prende un altro club di Istanbul, l'Eczacibasi.