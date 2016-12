Volley, SuperLega: Modena e Macerata balzano in vetta

Modena si riscatta e torna in vetta, ma a braccetto con l'inarrestabile Macerata . Nella 23.a e penultima giornata di regular season di SuperLega, la Parmareggio ritrova la vittoria battendo 3-0 Verona, mentre la Lube stende 3-0 Molfetta : le due squadre vanno momentaneamente in testa a +1 su Trento, che per impegni europei giocherà solo mercoledì contro Monza. In chiave playoff sorrisi pure per Latina e Perugia che superano Padova e Città di Castello.

Reduce da due sconfitte di fila, Modena era chiamata a rispondere presente su un campo non facile come quello di Verona. E la risposta della Parmareggio è arrivata puntuale con una splendida prestazione grazie alla quale annichilisce la Calzedonia: 23-25, 21-25, 17-25. Chi invece era chiamata a confermarsi era Macerata, che veniva da ben 9 vittorie di fila: con Molfetta è arrivata la decima (25-16, 25-21, 25-16) che vuol dire primo posto in classifica, seppur in coabitazione. Mercoledì è attesa la risposta di Trento con Monza, gara posticipata per gli impegni della Diatec in Coppa Cev.



In chiave playoff bella vittoria di Perugia che si aggiudica il derby umbro col fanalino Città di Castello (25-14, 25-21, 25-19) e si assicura il quarto posto in griglia playoff, balzando a +4 su Verona. Sicura della sua posizione, la sesta, anche Latina che termina la sua regular season con un successo a Padova: 24-26, 19-25, 20-25 il punteggio in favore della Top Volley, che nell'ultima giornata osserverà il turno di riposo. Chiude il programma la vittoria di Piacenza che, già fuori dai giochi per l'approdo ai playoff, onora degnamente il campionato vincendo in tre set a Milano: 13-25, 28-30, 17-25.