Volley, A1 femminile: Modena beffata, la Pomì chiude seconda

Non mancano le sorprese nell'ultima giornata della regular season di A1 femminile, decisiva per gli accoppiamenti dei quarti dei playoff. Dietro a Novara , che chiude battendo il fanalino Forlì, si piazza Casalmaggiore che fa il colpo a Modena : la Pomì affronterà dunque Montichiari, che vince sul campo di Bergamo, a cui toccherà invece la capolista. Per la Liu Jo ci sarà così Conegliano, ko con Piacenza: le emiliane incroceranno Busto.

Chiude la sua regular season con 56 punti la capolista Novara, a +10 sulle sue due principali inseguitrici: vittoria facile facile per la Igor Gorgonzola che supera 25-16, 25-14, 25-16 il fanalino Forlì e ora si prepara alla sfida con Bergamo. E' proprio della Foppapedretti l'ultimo posto della griglia a causa di una sorprendente sconfitta casalinga contro Montichiari: nonostante l'incitamento del PalaNorda, le padrone di casa subiscono una super rimonta e si arrendono 25-18, 23-25, 17-25, 18-25.

Esulta dunque la Metallaghe Sanitars che strappa il settimo posto e se la vedrà con Casalmaggiore, che fa il vero colpo di giornata: nello scontro diretto per la seconda piazza la Pomì batte Modena a domicilio 25-27, 20-25, 25-13, 25-20, 8-15 e la raggiunge a quota 46, ma con più vittorie all'attivo.

Per la Liu Jo dunque ci sarà lo scoglio Conegliano: anche la Imoco perde lo scontro diretto con Piacenza (25-22, 26-24, 25-20) e deve accontentarsi del sesto posto.

Termina quarta invece la Rebecchi Nordmeccanica che inizierà i suoi playoff con un big match, quello con Busto, che chiude con una vittoria esterna sul campo del Bisonte: 18-25, 25-17, 16-25, 15-25. Infine l'unica gara che non aveva esiti sulla griglia playoff, quella tra Urbino e Scandicci: i toscani si impongono in trasferta 25-16, 15-25, 19-25, 28-26, 10-15.