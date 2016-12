Volley, A1 femminile: cadono Novara e Modena

Una super Katarina Barun (26 punti per lei) e le ottime prove di Hill (19), Guiggi (18) e Klineman (18) non sono sufficienti alla Igor Gorgonzola Novara che cade al tie-break sul parquet di Conegliano al termine di una battaglia di due ore e 21 minuti.

La Imoco risponde con i 29 punti della Ozsoy e i 20 della Adams: 21-25, 27-25, 25-23, 21-25, 20-18 i parziali con cui si impone il sestetto capitanato da Valentina Fiorin. Conegliano rimane al quinto posto a -1 da Piacenza: e settimana prossima c'è lo scontro diretto in Emilia.

Battuta d’arresto anche per Modena che perde 3-1 sul campo della Unendo Yamamay Busto Arsizio: la giocatrice copertina è ancora una volta Valentina Diouf che mette a referto 30 punti.

La Liu Jo resta seconda a +1 su Casalmaggiore e si giocherà tutto settimana prossima nello scontro diretto. Tutto facile per la Foppapedretti Bergamo che batte 3-0 la già retrocessa Forlì: pratica archiviata in poco più di un'ora con i parziali di 25-17, 25-21, 25-20.

Decisiva per le sorti della squadra di Lavarini il prossimo impegno casalingo al PalaNorda contro Montichiari, appaiata in classifica a quota 34 punti: in palio c'è una posizione migliore nella griglia playoff.

Anche la Metalleghe Sanitars si presenterà alla sfida forte di un rotondo 3-0 (25-15, 25-15, 25-22) rifilato alla Zeta System Urbino, anch'essa già retrocessa aritmeticamente in A2. Sorride Scandicci che si aggiudica il derby fiorentino con Il Bisonte e sorpassa gli avversari in classifica accomodandosi al nono posto. Le top scorer dell'incontro sono Senna Usic (16) per le padrone di casa e Raffaella Calloni (18) per le ospiti.