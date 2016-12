Volley, SuperLega: sorriso Macerata, vittoria e 2° posto

A Latina arriva la nona vittoria consecutiva in campionato per Macerata, che si impone con il punteggio di 27-25, 25-20, 19-25, 28-26. Sabbi è il miglior realizzatore dei marchigiani con 18 punti, ma un contributo decisivo arriva anche da Kovar (17) e Podrascanin (16). Starovic con 20 punti è il top scorer di Latina, che si conferma avversario ostico dopo la vittoria di sette giorni fa contro Modena. Dopo aver dormito per un set, Perugia liquida Monza senza troppi problemi. Gli umbri, trascinati dai 22 punti di Atanasijevic, vincono 21-25, 25-16, 25-16, 25-21. Torres ne mette a referto 23 contro Ravenna nella gara più equilibrata della giornata. Molfetta si impone al tie break con il punteggio di 25-18, 25-22, 22-25, 21-25, 15-12. Padova batte Piacenza 25-19, 25-18, 15-25, 31-29, Milano passa a Città di Castello (25-20, 26-24, 23-25, 25-20) e scavalca in classifica proprio gli umbri, nuovo fanalino di coda.