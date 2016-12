Volley, SuperLega: Trento sbanca Modena, è vetta

Il sorpasso. A tre giornate dal termine della regular season della SuperLega di volley , Trento si aggiudica il big match della 22esima in casa di Modena e conquista la vetta solitaria, proprio ai danni della Parmareggio: al PalaPanini finisce 3-1 per la Diatec, coi parziali di 26-24, 25-18, 17-25, 26-24 in due ore d'incontro. Kazijski e compagni volano così in testa a 56 punti, a più due sugli uomini di Lorenzetti, e vedono i playoff da prima della classe.

Gara tesa e spettacolare solo a tratti, Trento nel complesso evidenzia una solidità mentale superiore rispetto a Modena, in netta flessione come già dimostrato sei giorni fa a Latina. La squadra di Stoytchev si schiera con il rientrante argentino Sebastian Solé in centrale, e la sua presenza si fa sentire soprattutto a muro: i padroni di casa s'infrangono a lungo sulle mani degli avversari, solo nel terzo set arriva un tentativo di riscossa che fa sperare il PalaPanini. Lorenzetti prova a recuperare per i capelli una gara difficile dando fiato ai titolari e spazio a Boninfante, Sala e Casadei, ma Trento si dimostra più forte e chiude già al quarto con una rimonta di forza ed energia: è Kazijski, provvidenziale a servizio nelle azioni finali, a indirizzare la gara. Stoytchev protesta troppo e viene espulso, ma la sua estromissione non impedisce alla Diatec di portare a casa un successo che avvicina la prima posizione in regular season e, cosa più importante, il pass europeo per la prossima Champions League.