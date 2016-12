Volley, A1 femminile: vincono Modena e Casalmaggiore

Modena batte Conegliano 3-0 nella 20a giornata e resta la seconda forza del campionato di A1 femminile. Davanti alla Liu Jo , infatti, c'è solo Novara , vittoriosa ieri per 3-1 su Bergamo e matematicamente prima in regular season. Si conferma terza forza del torneo Casalmaggiore , grazie al 3-1 esterno sul campo di Scandicci. Vincono per 3-0 Piacenza e Montichiari , battute Busto Arsizio e Forlì. Completa il quadro il 3-1 di Firenze a Urbino.

Non ci sono sorprese in questa giornata di A1 femminile, a due turni dalla conclusione della stagione regolare, infatti, vincono tutte le favorite.

Alle spalle dell'imprendibile Novara si confermano seconda e terza forza del campionato Modena e Casalmaggiore, rispettivamente a quota 45 e 44 punti.

Tutto facile per la Liu Jo che s'impone 3-0 su Conegliano (27-25, 25-17, 25-20).

Successo esterno, invece, per la Pomì che s'impone per 3-1 su Scandicci (14-25, 27-25, 18-25, 22-25). Alle loro spalle c'è il vuoto, Piacenza batte Busto Arsizio 3-0 (25-19, 25-22, 25-16) e aggancia al quarto posto la Imoco.

La situazione in classifica è ormai delineata, la vittoria di Montichiari a Forlì per 3-0, crea un divario incolmabile nella zona calda. La Metalleghe Sanitars stacca così il pass per i playoff.