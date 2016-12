Volley, SuperLega: Modena cade, Trento è a -1

Fa rumore la caduta della Parmareggio Modena che ora deve guardarsi dal ritorno delle inseguitrici: le ultime tre giornate di regular season si preannunciano incandescenti considerato che gli emiliani domenica prossima affronteranno Trento e all’ultima giornata ospiteranno Macerata. A sparigliare le carte è la grande prova della Top Volley Latina che rifila un meritato 3-1 alla capolista (25-18, 25-20, 18-25, 25-21 i parziali). Spiccano le prestazioni di Starovic (17) e Urnaut (15), a Modena non bastano i 17 di Ngapeth.

Missione compiuta per Trento che si sbarazza dell'Altotevere Città di Castello con un secco 3-0. Nella Energy Diatec, che si impone 25-16, 25-19, 25-19, vanno in doppia cifra Lanza (14), Kaziyski (13) e Nemec (11). Non si ferma Macerata che al Pala Evangelisti di Perugia batte 3-0 la Sir Safety e centra l'ottava vittoria consecutiva in SuperLega. Clamorosa la rimonta della squadra marchigiana nel primo set: sotto 20-24, la Lube di coach Giuliani annulla cinque set point e si impone 27-25 grazie soprattutto alle giocate di capitan Podrascanin. Messa in discesa la partita, Macerata chiude i conti vincendo il secondo e terzo set rispettivamente 25-21 e 25-22. Determinante, in termini di punti, anche il contributo di Dragan Stankovic (10) che chiude col 100% in attacco.

A Perugia, che cade dopo tre vittorie di fila, non bastano i 17 punti di Atanasijevic. Secondo successo consecutivo per la Cmc Ravenna che ferma la corsa della Calzedonia Verona con un netto 3-0 (25-18, 25-17, 25-15): nella formazione romagnola brillano Zanatta e Cebulj, protagonisti rispettivamente con 17 e 16 punti.

Due punti preziosi, infine, quelli conquistati dalla Vero Volley Monza al termine di una maratona contro la Revivre Milano: la squadra brianzola si impone 3-2 con i parziali di 25-20, 18-25, 19-25, 36-34, 15-11.