Volley, Champions donne: Busto vola alle Final Four

Busto Arsizio vola alle Final Four della Champions League di volley femminile. Nel ritorno dei playoff a 6, in casa della Dinamo Mosca, la Yamamay replica il 3-0 dell'andata in casa e torna in semifinale dopo due anni: nella stagione 2012-13, infatti, arrivò il terzo posto nelle Final Four di Istanbul. Allo Sports Palace Druzhba finisce 25-23, 25-19, 28-26 per le ragazze di Parisi, protagoniste di un'altra prestazione perfetta.

Nel fine settimana di Pasqua (4-5 aprile), le Farfalle saranno dunque di scena a Stettino, in Polonia, per le Final Four 2014-15 di Champions. Un'impresa straordinaria che riporta l'Italia nell'olimpo del volley continentale. Dopo l'amara eliminazione di Perugia in campo maschile, è Busto Arsizio a tenere alto il tricolore demolendo come all'andata una Dinamo Mosca mai in grado di abbozzare la rimonta. Un trionfo di queste dimensioni, contro un colosso del volley europeo come la Dinamo, era difficilmente pronosticabile al momento dell'accoppiamento: invece dopo l'imperioso 3-0 dell'andata la Yamamay ha replicato con una prova di forza su un campo molto ostico, facendo esplodere la gioia dei tifosi bustocchi. Vittoria ospite mai in discussione, la migliore è Valentina Diouf con 15 punti. A Busto bastava vincere due set per essere certa della qualificazione, e solo a traguardo raggiunto le ragazze di Parisi hanno subito un lieve calo vincendo poi al tie break anche il terzo periodo. L'Italia, dopo un 2014 avaro di soddisfazioni, riporta una sua rappresentante alle Final Four: sarà la seconda volta in tre anni per le lombarde, che dopo l'impresa di Mosca vogliono continuare a sognare.