Volley, Champions uomini: sfuma il sogno di Perugia

Il sogno della Perugia del volley svanisce sul più bello in Polonia. La Sir Safety si arrende in quattro set al Belchatow nella gara di ritorno dei playoff 6 di Champions e dice addio alla Final Four di Berlino. I polacchi, tra i favoriti per la vittoria finale, si impongono con il punteggio di 16-25, 25-22, 25-22, 25-18. Dopo aver vinto al tie-break la gara di andata, Perugia saluta l'Europa a testa alta ma tra mille rimpianti.

Sì, perché la squadra di Nikola Grbic per lunghi tratti della gara gioca meglio e dà l'impressione di poter entrare tra le prime quattro squadre d'Europa alla sua prima partecipazione alla Champions. Perugia vince di slancio il primo set, ma i padroni di casa ristabiliscono l'equilibrio conquistando un secondo parziale molto equilibrato. La svolta della gara arriva nel terzo set. Perugia piazza un parziale di 5-0 grazie ad un Atanasijevic scatenato al servizio e scappa fino al 15-8. Poi però si spegne la luce. Il Belchatow si rifà sotto, il tecnico Falasca butta nella mischia anche Winiarski, non al meglio fisicamente, e il campione del mondo lo ripaga mettendo giù i punti del sorpasso. I polacchi riescono ad aggiudicarsi il set, Perugia accusa il colpo e molla psicologicamente. Nel quarto in pratica non c'è partita, il Belchatow chiude i conti in poco meno di due ore e centra per la quarta volta la qualificazione alla final four. Per il secondo anno di fila non si saranno squadre italiane tra le prime quattro d'Europa.