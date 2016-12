Volley, SuperLega: Modena spazza via Città di Castello

Quasi un allenamento, più che una partita. Modena spazza via in tre set Città di Castello nell'anticipo della nona giornata di ritorno della SuperLega di volley. Troppo grande il divario tra le due squadre: alla capolista basta poco più di un'ora per imporsi con il punteggio di 25-13, 25-18, 25-17 e infilare così l'undicesima vittoria consecutiva, l'ottava in campionato. Per gli umbri, penultimi in classifica, arriva il quinto ko di fila.