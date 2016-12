Volley, Champions donne: Busto Arsizio show, Dinamo Mosca travolta

Busto Arsizio show. Le farfalle battono con un netto 3-0 la Dinamo Mosca nell'andata dei Play Offs 6 di Champions e mettono così un piede nelle Final Four di Stettino, in Polonia. Al PalaYamamay finisce 25-14, 25-22, 25-18 per le padrone di casa che dominano l'incontro, si prendono la rivincita dopo i due ko nella Pool C e adesso sognano di bissare la partecipazione alle finali di Istanbul 2013: per esultare dovranno vincere almeno due set in Russia.