Volley, Champions: urlo Perugia, Belchatow ko al tiebreak

Perugia continua a volare in Champions. La Sir Safety, all'esordio assoluto sul massimo palcoscenico continentale, vince al tiebreak l'andata dei Playoffs 6 contro il Pge Skra Belchatow e adesso sogna una clamorosa qualificazione alle Final Four di Berlino. Nella bolgia del PalaEvangelisti prestazione super per la formazione di Grbic che batte la corazzata di coach Falasca 25-17, 20-25, 25-23, 23-25, 16-14: il ritorno in Polonia tra una settimana.

Partenza a razzo di Perugia, che gioca un primo set perfetto annichilendo subito Belchatow e impedendogli di tornare in partita. Sulle ali dell'entusiasmo, e con un Atanasijevic in serata di grazia, gli umbri cominciano bene anche il secondo parziale (8-4) ma poi crollano sotto i colpi dei campioni di Polonia, su tutti di un super Wlazly. Nel terzo set la gara entra nel vivo, la temperatura si alza e la Sir Safety non si tira indietro: va sotto, poi rimonta e un muro dello scatenato Fromm vale il 2-1. Al fotofinish pure il quarto, che va avanti punto a punto: Perugia prova a scappare ma il Belchatow non molla e nel momento più difficile firma il sorpasso (22-23), trascinando la gara al tiebreak. Stesso copione quindi nell'ultimo set: gli umbri se ne vanno, i polacchi li riacciuffano (14-14), ma la coppia Atanasijevic-Fromm manda in delirio il PalaEvangelisti.