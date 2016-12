Volley femminile: gioia Novara, sua la Coppa Italia

La sfida si gioca davanti a oltre 4mila spettatori che fanno del 105 Stadium una vera e propria bolgia. La partenza di Novara è super: primo set in cassaforte e 24-20 nel secondo. E' a questo punto del match che sale in cattedra Modena, capace di ribaltare il parziale grazie soprattutto a una monumentale Francesca Piccinini (alla fine i punti per lei saranno 22, 11 dei quali solo nel secondo set). La Liu Jo vince 30-28 e nel terzo set va a condurre 24-22. Stavolta è la Igor Gorgonzola a fare il ribaltone vincendo il set 30-28 dopo una serie infinita di emozioni.

Ancora brividi nel quarto set: Novara si porta sul 23-20, Modena recupera sul 23-23 ma ci pensa Katarina Barun (premiata Mvp del match con 31 punti e il 46% offensivo) a regalare lo storico successo alla nuova Agil, passata in tre anni dalla Serie B2 ai vertici del volley nazionale. Per coach Pedullà è la terza Coppa Italia in carriera, la prima di A1 dopo quelle con Agil Volley e Sassuolo in A2.